500 binden fazla indirilen Android uygulamasında tehlikeli yazılım tespit edildi

500 binden fazla indirilen Color Message isimli Android uygulamasında, yeni bir zararlı yazılım tespit edildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor veya onları ücretli servislere abone edebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yeni bir yenisi daha eklendi.

500 BİNDEN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMADA TEHLİKELİ YAZILIM BULUNDU

Akıllı telefonlarda virüsler, cihazınıza girmek için kendilerini yeni bir uygulama kılığına sokmayı sever.

Bu, özellikle verilerinizi çalmak veya sizi premium hizmetlere kaydettirmek isteyen Truva atları için geçerlidir.

Söz konusu yazılımlardan biri olan "Joker virüsü", 500 binden fazla indirilen "Color Message" uygulamasında da tespit edildi.

Uygulama, mesajlarınız için ek çıkartma setleri ve analizler vaat ediyor, ancak daha sonra verilerinizin çoğunu çalıyor.

Uygulama, şu anda Google Play Store'dan kaldırıldı, ancak daha önceden indirdiyseniz hemen kaldırmanızda fayda var.

JOKER VİRÜSÜ NEDİR

İlk olarak 2017 yılında popüler Google Play Store uygulamalarında karşımıza çıkan Joker virüsü, kendisini gizleyerek birçok cihaza bulaşmasıyla ünlenmişti.

ABD'li teknoloji devi Google'ı oldukça uğraştıran ve yaklaşık 2 bin uygulamanın mağazadan kaldırılmasına neden olan virüs, geçtiğimiz yılın eylül ayında ise bazı uygulamalarda yeniden ortaya çıkmış ve ABD dahil 30 ülkeyi etkilemişti.

"Joker" isimli Truva atı virüsü, cep telefonu faturalarını kabartmak ve kullanıcının izni olmayan işlemlere izin vermek için geliştirilen ve Bread olarak bilinen bir kötü amaçlı yazılım ailesine ait.

Bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcılardan izin almadan uygulamaların ücretli abonelik paketlerine otomatik olarak üye oluyor ve ay sonunda faturayı kabartıyor. Ayrıca yine izin almadan kayıtlı kart bilgilerini ele geçirebiliyor.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu uygulamaları telefonlara yüklememelerini ve mevcut olanların acil olarak kaldırılması gerektiğini söylüyor.