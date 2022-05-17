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    Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları

    Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:50
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    Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 11 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass mayıs ayı oyunları

    17 Mayıs

    • Her Story - (PC)
    • Jurassic World Evolution 2 - (Konsol, PC)
    • Little Witch in the Woods (Game Preview) - (Konsol, PC)
    • Umurangi Generation Special Edition - (Konsol, PC)

    19 Mayıs

    • Farming Simulator 22 - (Konsol, PC)
    • Vampire Survivors - (PC)

    24 Mayıs

    • Floppy Knights - (Konsol, PC)
    • Hardspace: Shipbreaker - (PC)

    26 Mayıs

    • Sniper Elite 5 - (Konsol, PC)

    27 Mayıs

    • Cricket 22 - (PC)
    • Pac-Man Museum+ - (Konsol, PC)

    xbox game pass

    Kaldırılacak oyunlar

    • EA Sports NHL 20 (Konsol)
    • Farming Simulator 19 - (Konsol, PC)
    • Knockout City - (Konsol, PC) EA Play
    • Resident Evil 7 Biohazard - (Konsol, PC)
    • Spellforce 3: Soul Harvest - (PC)
    • Superhot Mind Control Delete - (Konsol, PC)
    • Yes Your Grace - (Konsol, PC)

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