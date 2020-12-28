Çin, uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Çin, yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusu olan Yaogan-33'ü uzaya fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 4C roketiyle fırlatılan uydu, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

DÜNYA'YI GÖZLEMLEYECEK

Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak. Fırlatma işlemi Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 357. görevi oldu.

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığına da inanılıyor.

Seriye ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.