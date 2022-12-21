Tesla, Türkiye'de yeni iş ilanları yayınladı

Türkiye operasyonlarına hazırlanamaya devam eden Tesla, Türkiye için dört yeni iş ilanı paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya devam ediyor.

İlk yayınladığı iş ilanlarında Mağaza Müdürü ve iki Satış Danışmanı arayan ABD'li şirket, yeni arayışlar içerisine girdi.

Tesla, yeni ilanlar yayınladı

Tesla, Türkiye için dört pozisyonda iş ilanı oluşturdu. Yayınlanan ilanlar arasında otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanları ve Tesla danışmanı yer alıyor.

Tesla, Türkiye faaliyetlerine başlamak üzere bugüne kadar pek çok pozisyon için de işe alımlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Tesla'nın Türkiye operasyonunun başına daha önce Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer getirilmişti.

Öte yandan; Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin ülkemize ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Tesla'nın Türkiye'deki aktif iş ilanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.