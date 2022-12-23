NASA astronotları Josh Cassada ve Frank Rubio, uzay istasyonuna yeni güneş panelleri kurmak için uzay yürüyüşüne çıktı.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli NASA astronotları Josh Cassada ve Frank Rubio, yeni güneş panelleri kurmak için uzay yürüyüşüne çıktı.

İHA'nın haberine göre, astornotlar Josh Cassada ve Frank Rubio, yaklaşık 7 saat sürmesi planlanan yürüyüşte,istasyona toplam 6 tane olan Roll-Out Solar Array (iROSA) adlı yeni güneş panelinin 4’üncüsünü kurdu.

İstasyonun güç kaynağı artırılıyor

iROSA'ların istasyonun mevcut güneş paneli sistemini güçlendirmesi ve kurulacak olan 6 panelin de hizmete girmesi ile ISS’nin güç kaynağında yüzde 20 ila yüzde 30 artış sağlanması bekleniyor.

Söz konusu uzay yürüyüşünün ilk etapta 19 Aralık’ta yapılaması planlanmış, fakat istayona kenetlenmiş olan Soyuz MS-22 uzay aracındaki sızıntının incelenmesi ve Rus uzay enkazı riskine karşı yürüyüş ertelenmişti.

NASA astronotları uzay yürüyüşünde VİDEO



