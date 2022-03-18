Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar

Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mart ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

XBOX GAME PASS MART AYI OYUNLARI

17 Mart

Shredders - (PC, Xbox Series X|S)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - (Konsol, PC)

22 Mart

Tainted Grail: Conquest - (Konsol)

Zero Escape: The Nonary Games - (Konsol, PC)

24 Mart

NORCO - (PC)

F1 2021 - (Konsol)

29 Mart

Crusader Kings III - (Xbox Series X|S)

31 Mart

Weird West - (Konsol, PC)

Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 31 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak: