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    Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar

    Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 12:05
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    Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mart ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

    XBOX GAME PASS MART AYI OYUNLARI

    17 Mart

    • Shredders - (PC, Xbox Series X|S)
    • The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - (Konsol, PC)

    22 Mart

    • Tainted Grail: Conquest - (Konsol)
    • Zero Escape: The Nonary Games - (Konsol, PC)

    24 Mart

    • NORCO -  (PC)
    • F1 2021 - (Konsol)

    29 Mart

  • Crusader Kings III - (Xbox Series X|S)

    • 31 Mart

    • Weird West - (Konsol, PC)

    xbox game pass

    Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 31 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak:

    • Madden NFL 20 - (Konsol, PC)
    • Narita Boy - (Konsol, PC)
    • Shadow Warrior 2 - (Konsol, PC)

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