5G destekli BlackBerry çalışmaları tamamen sonlandı

Blackberry telefonlarını 5G klavye donanımlı bir Android cihazla canlandırmayı uman OnwardMobility, çalışmalara son verdiğini duyurdu.

Bir zamanlar telefon pazarında oldukça iyi satış rakamları elde eden, ancak rakipleriyle rekabet edemeyip kaybolan BlackBerry, geçtiğimiz haftalarda telefonlarına olan desteği sonlandırma kararı almıştı.

Tıpkı Nokia gibi kendi yazılımını kullanmakta ısrar eden BlackBerry, Android işletim sistemiyle birlikte adeta unutuldu.

iPhone ve Android telefonların yaygınlaşmasından kısa bir süre önce, fiziksel klavyeli cihazlar ile piyasada olan marka, OnwardMobility ile 5G destekli BlackBerry modelleri için bir lisans anlaşması imzalamıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMEN SONLANDI

Blackberry telefonlarını 5G klavye donanımlı bir Android cihazla canlandırmayı uman OnwardMobility, telefondaki çalışmalarına son vereceğini ve şirketin tamamen kapanacağını açıkladı.

Şirket, web sitesinde yaptığı açıklamada, "OnwardMobility'nin kapanacağını ve artık fiziksel klavyeli ultra güvenli bir akıllı telefon geliştirmeye devam etmeyeceğimizi duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

OnwardMobility'nin 5G Blackberry'sinin bu ayın başlarında iptal edildiğine dair haberler göz önüne alındığında, bu açıklama sürpriz değil.

Ancak, şirketin faaliyetlerine devam edeceği ve Blackberry adını kullanmadan 5G klavye donanımlı bir Android telefon üretmeye çalışabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Yeni açıklamalar ise tüm bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor.

OnwardMobility, “Çalıştığımız ve umduğumuz sonuç bu değildi.” demesine rağmen, projeyi neden iptal ettiğini açıklamadı.