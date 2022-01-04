5G endişesi: ABD'li iki dev şirketten erteleme kararı geldi

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, güvenlik endişeleri nedeniyle yeni 5G kablosuz ağ servislerinin aktivasyonunu birkaç hafta erteledi.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkemizde de 2023 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G teknolojisi, her ne kadar yüksek hız sunsa da şimdiden tartışmaların hedefi oldu.

ABD UYARMIŞTI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz günlerde bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

İKİ DEV TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİNDEN ERTELEME KARARI

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, hava yollarından ve federal yönetimlerden bildirilen güvenlik endişeleri nedeniyle yeni 5G kablosuz ağ servislerinin aktivasyonunu birkaç hafta erteledi.

AT&T sözcüsü, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin her türlü sorunu çözeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.

5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.