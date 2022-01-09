5G riski: ABD, havalimanlarında tampon bölge oluşturuyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kablosuz taşıyıcılar 19 Ocak’ta yeni 5G C-bant hizmetini açtığında, tampon bölgelere sahip olacak 50 ABD havalimanının bir listesini yayınladı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz günlerde bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

ŞİRKETLER, ERTELEME KARARI ALMIŞTI

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, hava yollarından ve federal yönetimlerden bildirilen güvenlik endişeleri nedeniyle yeni 5G kablosuz ağ servislerinin aktivasyonunu birkaç hafta erteledi.

5G ERİŞİME AÇILIYOR

Erteleme süresi sona erecek ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, 19 Ocak’ta yeni 5G C-bant hizmetini erişime açacak. Ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) hala oldukça endişeli.

TAMPON BÖLGELER KURULACAK

AT&T ve Verizon, altimetreler gibi hassas uçak aletlerine olası parazitlerden kaynaklanan bozulma riskini azaltmak için 50 havalimanı civarında tampon bölge oluşturmayı kabul etti.

Liste Chicago, Dallas, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York City, Philadelphia ve Seattle’daki havaalanlarını içeriyor.

Geçen yıl 80 milyar dolarlık açık artırmada 5G C-Band spektrumunun neredeyse tamamını kazanan AT&T ve Verizon, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

FAA, tampon bölgelere rağmen 5G kablosuz hizmetinin uçuşları kesintiye uğratabileceğine dair uyarıları yeniledi.

Havacılık idaresi, 50 havalimanı civarındaki geçici tamponla bile, 5G dağıtımının uçuş iptallerine, yönlendirilmiş uçuşlara ve gecikmelere yol açabileceğini söyledi.

FAA, “Yolcular için bir risk olasılığı varsa, güvenli olduğunu kanıtlayana kadar faaliyeti durdurmak zorundayız.” dedi.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.