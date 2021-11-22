5G'ye yatırım: Ericsson, bulut şirketi Vonage'i 6,2 milyar dolara satın aldı

İsveçli Ericsson, bulut şirketi Vonage'i 6,2 milyar dolarlık anlaşmayla bünyesine kattı.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi olarak ülkemizde de oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Ericsson, artık başka dallara yatırım yapıyor.

Son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka ve 5G konuları üzerinde yoğunlaşan İsveçli marka, yeni şirketleri bünyesine katmaya devam ediyor.

6,2 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA

Telekomünikasyon ekipmanı üreticisi, 5G portföyünü genişletmek için bulut iletişim şirketi Vonage'ı 6.2 milyar dolarlık tamamı nakit bir anlaşmayla satın aldı.

Ericsson'un tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olan söz konusu satın alma, geçen yıl 1,1 milyar dolarlık Cradlepoint satın almasının ardından geldi.

ABD merkezli Vonage, farklı yazılımların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan Uygulama Programlama Arayüzü (API) geliştiriyor.

Ericsson CFO'su Carl Mellander Reuters'e verdiği demeçte, "Vonage, şimdiye kadar kurumsal olarak inşa ettiklerimizi tamamlayıcı nitelikte. Cradlepoint, kurumsal bir varlık oluşturmanın da en büyük basamaklarından biriydi." dedi.

Danske Bank Credit Research analisti Mads Rosendal, "Bu satın almanın Ericsson'un bulut alanındaki dikey entegrasyonunu ve ürün sunumunu güçlendirdiğini görüyoruz, ancak fiyat etiketinin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciye ve 120 binden fazla ticari müşteriye sahip Vonage, 30 Eylül 2021'e kadar olan 12 aylık dönemde 1,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.