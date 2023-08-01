6 milyar yıl öncesini inceleyecek! Öklid teleskobu test edildi Geçtiğimiz ay başında uzaya fırlatılan Öklid teleskobundan ilk test görüntüleri paylaşıldı. Teleskop, evrenin genişlemeye başladığı 6 milyar yıl öncesine kadar hassas ölçümler yapabilecek.

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Öklid teleskobu, karanlık madde ve karanlık enerjiyi incelemek için tasarlanmış bir uzay teleskobudur. 1 Temmuz'da fırlatılan Öklid, evrenin büyük ölçekli yapısını ve evrimini incelemek için tasarlandı.

Yeni teleskop, karanlık madde ve karanlık enerjinin evrenin genişlemesine nasıl katkıda bulunduğunu ve bunların evrenin geleceği üzerinde nasıl bir etkisi olacağını anlamaya yardımcı olacak.

Öklid, kızılötesi ışıkta gözlem yapmak için tasarlandı. Kızılötesi ışık, çıplak gözle görülebilen ışıktan daha uzun dalga boylarına sahiptir ve bu nedenle toz ve gaz bulutları tarafından daha az engellenir.

Bu, Öklid'in karanlık madde ve karanlık enerjinin etkilerini görmek için daha iyi bir konumda olmasını sağlar.

İlk görüntüler geldi

Evrendeki karanlık madde ve enerjiyi incelemeyi amaçlayan Öklid uzay teleskobu, Avrupa'da pazartesi günü ilk test görüntülerini yayınladı.

Paylaşılan bu görüntüler, bilimsel cihazların çalışmasını doğrulamak ve kalibre etmek için çekildiğinden dolayı teleskobun nihai kapasitesinin kullanılmadığı belirtildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Öklid Görev Yöneticisi Giuseppe Racca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öklid'in tasarlanması ve geliştirilmesiyle geçen 11 yılı aşkın sürenin ardından bu ilk görüntüleri görmek heyecan verici ve çok etkileyici. Tamamen kalibre edildikten sonra Öklid milyarlarca galaksiyi gözlemleyerek gökyüzünün şimdiye kadar yapılmış en büyük 3D haritasını oluşturacak.

Öklid teleskobu, 1 Temmuz'da Florida'dan havalandıktan sonra Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki hedefine doğru yola çıkmıştı.

Öklid'in iki yerleşik aleti vardır: görünür ışıkta (VIS) gözlem yapan bir görüntüleyici ve yakın kızılötesinde (NISP) gözlem yapan bir spektrometre.

Teleskop, 3 boyutlu haritası sayesinde galaksilerin dağılımı ve Evren'in 6 milyar yıl önce başladığı düşünülen genişlemesi hakkında hassas ölçümler yapabilecek.

Gözlemlenen uzak galaksiler, ışıklarının bize ulaşması için gereken zaman olan 10 milyar yıl öncesine kadar zamanda geriye gitmeyi mümkün kılacak.