6 milyar yıldız, Dünya benzeri gezegen bulundurabilir

Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde, Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği ortaya çıktı.

Samanyolu Galaksisi'ndeki diğer yıldızların etrafında dolanan ve Dünya benzeri karasal gezegenleri bir ışık ölçer yardımı ile araştıran Kepler teleskobu, 2018 yılında yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılmıştı.

Kepler Uzay Teleskobu'nun verilerinden yararlanan Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, Samanyolu'nda Güneş gibi G tipi yıldızların yörüngesinde yaşam için elverişli kuşakta yer alan gezegenlerin muhtemel sayısını hesapladı.

Çalışma ekibinde yer alan Michelle Kunimoto, hesaplamayı, her G-tipi yıldız için 0,18 Dünya benzeri gezegen üst limitinden yaptıklarını belirtti..

6 MİLYAR YILDIZIN YÖRÜNGESİNDE DÜNYA BENZERİ GEZEGEN

Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu ve yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceğini açıkladı.

Başka bir deyişle, Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği belirtiliyor.