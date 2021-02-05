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    6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M12 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung, yeni giriş seviyesi telefonu Galaxy M12'yi tanıttı.6000 mAh bataryayla dikkat çeken telefonun özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 16:25
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    6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M12 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih ediyor.

    Şirket, giriş seviyesi ve Galaxy M serisindeki en yeni telefonu Galaxy M12’yi görücüye çıkardı.

    Infinity-V olarak adlandırılan damla çentikli ekranı ve 6000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

    SAMSUNG GALAXY M12 ÖZELLİKLERİ

    6,5 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde Infinity-V ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M12, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 850'den alıyor.

    3GB / 4GB / 6GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 32GB / 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

    samsung galaxy m12

    Galaxy M12'nin arka kısmına baktığımızda, kare şeklindeki bir modüle yerleştirilmiş 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü kameralar bizleri karşılıyor. Telefonun ön kısmında ise 8 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

    Son olarak  Android 11 tabanlı OneUI 3 arayüzüyle gelen ve 15W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

    samsung galaxy m12

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