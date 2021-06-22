612 bin yılda bir görülen gezegen Dünya'yı ziyaret edecek

612 bin yılda bir görülen gezegen Dünya'yı ziyaret edecek

Bilim insanları, 2014 UN271 adını verdikleri küçük gezegenin 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumuna geleceğini duyurdu. Gezegenin bir sonraki geçişi ise 612 bin 190 yıl sonra olacak.

Güneş sistemi içerisinde yörüngesi çok geniş küçük bir gezegen yer alıyor. İlk kez 2014 yılında keşfedilen 2014 UN271 isimli gezegen, yakın zamanda yeniden Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

Bilim insanları, 2031 yılında gerçekleşecek bu olayı kaçırmak istemiyor, çünkü 2014 UN271'in bir sonraki ziyareti 612 bin 190 yıl sonra gerçekleşecek.

2014 UN271'in Dünya'ya en yakın konumu yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıkta olacak. Bu mesafe Satürn'le Güneş arasındaki aralığa denk geliyor.

DEV BİR KAYA PARÇASI

Küçük gezegen olarak nitelendirilen 2014 UN271 aslında devasa bir kaya parçası.

Uzayda başıboş dolaşan 2014 UN271'ın yörüngesi Güneş sisteminin dışına da taşıyor.

Söz konusu kaya, periyodik olarak Güneş'e yaklaşıyor ve uzaklaşıyor, hatta bazen yıldızlararası uzaya bile gidiyor.

Bir nesnenin yörüngesinin bu kadar uzaklara gidip tekrardan Güneş sisteminin içine girebiliyor olması çok nadir bir durum.

Bu sebeple yakın gelecekte gerçekleşecek olan ziyaret, gök bilimciler tarafından merakla bekleniyor.