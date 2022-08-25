66 milyon yıllık dev kertenkele fosili bulundu

Araştırmacılar, dev deniz kertenkelesine ait 66 milyon yıllık fosil bulduklarını açıkladı.

Araştırmacılar, dev deniz kertenkelesine ait 66 milyon yıllık bir fosil keşfettiklerini açıkladı. Söz konusu dev yaratık, Geç Kretase (100.5 milyon-66 milyon yıl önce) döneminde okyanusları avlayan dev deniz sürüngenleri olan mosasaur türüne ait.

NTV'de yer alan habere göre, kazı alanında bulunan diğer kalıntılarla birlikte; fosilin dişlerindeki aşınma, bu korkutucu hayvanın nazik bir dev olmadığını, deniz kaplumbağaları, plesiosaurlar ve diğer mosasaurlar gibi zorlu avlarla beslendiğini gösteriyor.

Bu, Thalassotitan'ın büyük olasılıkla besin ağının en üstünde bir yer işgal ettiği ve diğer yırtıcıları kontrol altında tutarak ekosistemleri koruduğu anlamına geliyor.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden paleontolog ve evrimsel biyolog Nick Longrich, "Thalassotitan inanılmaz, korkunç bir hayvandı. Bir Komodo ejderinin bir büyük beyaz köpekbalığı ile çaprazlandığını ve bir T. rex ile bir katil balinanın çaprazlandığını hayal edin." ifadelerini kullandı.

Günümüzde benzeri yok

Bugün, en büyük modern sürüngenler olaran timsahların iki katı büyüklüğünde, 12 metre uzunluğa ulaşabilen, mosasaur ölçeğinde yaşayan hiçbir sürüngen yok.