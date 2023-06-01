69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını bir ülke daha onayladı Güney Kore, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma girişimine onay verdi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Söz konusu duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu.

Dev anlaşmaya bir onay da Güney Kore'den

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma girişimine onay verdi.

Bu karar, Avrupa Birliği ve Japonya gibi bölgelerden gelen onay kararlarını takip etti. Böylece, bu işlemi onaylayan ülke ve bölge sayısı 38'e yükseldi.

Birleşik Krallık'ın Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise söz konusu anlaşmayı onaylamamıştı.