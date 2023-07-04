69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını bir ülke daha onayladı Güney Afrika, dünyayı ikiye bölen Microsoft -Activision Blizzard anlaşmasına onay verdi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu.

Bir ülke daha onay verdi

Güney Afrika, dünyayı ikiye bölen Microsoft -Activision Blizzard anlaşmasına onay verdi.

Güney Afrika Rekabet Mahkemesi, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımını hiçbir koşul olmadan onayladığını açıkladı.

Bu karar, Avrupa Birliği ve Japonya gibi bölgelerden gelen onay kararlarını takip etti. Böylece, bu işlemi onaylayan ülke ve bölge sayısı 40'ı aştı.

Birleşik Krallık'ın Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise söz konusu anlaşmayı onaylamamıştı.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel şu anda ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC). Komisyon, haziran ayında anlaşmayı geçici olarak engellemişti.