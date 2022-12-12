Redmi Note 12 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin global pazarlara getirmeye hazırlandığı Redmi Note 12 serisi, ocakta tanıtılacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Geçtiğimiz günlerde ise Xiaomi, dünya çapında 300 milyon adetten fazla Redmi Note akıllı telefon sattığını açıkladı.

Redmi Note 12 serisi Çin dışına çıkıyor

Xiaomi'nin global pazarlara getirmeye hazırlandığı Redmi Note 12 serisi, 5 Ocak'ta tanıtılacak ve daha sonra global pazarda satışa sunulacak.

Seride yer alacak Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ isimli her üç model da 5G'yi destekleyecek.