7000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M12’nin bazı özellikleri belli oldu

7000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M12’nin bazı özellikleri belli oldu

Samsung'un kısa bir süre içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy M12 akıllı telefon modelinin teknik detayları ortaya çıktı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih ediyor.

Şimdilerde ise uygun fiyatlı Galaxy M12 modeli üzerinde çalışan şirket, telefona 7000 mAh batarya yerleştirerek bu alışkanlığını devam ettirecek.

Önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkması beklenen yeni Samsung Galaxy M12 hakkında bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Gelin telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY M12 ÖZELLİKLERİ

6,55 inç büyüklüğünde Infinity-V ekrana sahip olacak Samsung Galaxy M12, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Ne yazık ki telefonun hangi işlemciden güç alacağı henüz bilinmiyor. Bu nedenle telefonun Snapdragon veya Exynos işlemcilerinden hangisini kullanacağı merak konusu.





Boyutlarını 163,9 x 75,9 x 8,9 mm olacak Galaxy M12’nin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi desteği, parmak izi okuyucusu ve USB-Type C girişi gibi detaylar var.

Son olarak 7000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ile gelecek telefon, kullanıcılara herhangi bir şarj sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy M12’nin fiyatının ve diğer özelliklerinin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.