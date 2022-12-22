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    Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung'un Galaxy S23 serisini tanıtacağı UNPACKED etkinliğinin düzenleneceği tarih sızdırıldı.
    • 22.12.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:13
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    Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında detaylar netleşmeye başladı.

    Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan telefonların, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S23 tanıtım tarihi

    Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Ice Universe, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin 1 Şubat tarihinde düzenleneceğini duyurdu. Samsung'un, bu etkinliği ocak ayının başlarında yapması planlanıyordu.

    samsung galaxy s23

    Samsung Galaxy S23 fiyatları

    Tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonların fiyatları ile ilgili bilgiler de gelmeue başladı. Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini söyleyen analistler, telefonların muhtemel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

    • Samsung Galaxy S23: 799 dolar
    • Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar
    • Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar

    Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modelleri ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.


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