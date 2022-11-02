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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    Sony, son finans raporunda geride kalan çeyrekte 3.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Toplam satış rakamı ise 25 milyonu geçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:18
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    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

    Toplam PS5 satışları 25 milyonu aştı

    Sony son finans raporunda geride kalan çeyrekte 3.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de 3.3 milyon satan konsolun toplam satış sayısı da 25 milyonu geçti.

    playstation 5

    Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

    Bu nedenle şirket, her ne kadar 25 milyon PS5 satsa da satış hedefinin biraz gerisinde kaldı.


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