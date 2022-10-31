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    WhatsApp kullanıcıları kendilerine mesaj gönderebilecek

    WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. Bu özellik, şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:35
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    WhatsApp kullanıcıları kendilerine mesaj gönderebilecek

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test ediyor.

    WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

    Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

    Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, artık sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor. Bu da özelliğin yakında herkese açılacağını gösteriyor.

    WHATSAPP

    Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

    Signal gibi bazı uygulamalarda da kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebiliyor. Bu özellik, önemli şeyleri not almak için sıkça kullanılıyor.


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