Çin, "Gaofen-3 02" isimli yer gözlem uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Gaofen-3 02" isimli yer gözlem uydusu, Long March 4C roketiyle ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Dünya'ya 755 kilometre mesafede Güneş'e eş zamanlı yörüngeye konumlanacak uydu, "Gaofen-3 01" uydusu ile kara-deniz radarı uydu takımı oluşturacak.

Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

UZAYDAN TAKİP YAPACAK

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun; denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofen uydularını ilk kez yerküreyi uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofen-1 2013'te uzaya gönderilmişti.