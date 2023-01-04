78 dolarlık Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri

Poco, akıllı telefon yelpazesine bütçe dostu yeni bir model ekledi. 78 dolara satışa sunulacak Poco C50'nin özelliklerine göz atıyoruz.

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı modelleriyle müşteri çekmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 100 dolarlık Redmi 12C modelini tanıtmıştı.

Şirket, şimdi de Poco markası adı altında benzer bir adım attı ve 78 dolarlık Poco C50 modelini tanıttı.

Bütçe dostu model, 10 Ocak'tan itibaren mavi ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle Hindistan'da satışa sunulacak.

Poco C50 neler sunuyor

1600 x 720 piksel çözünürlükğe sahip 6.52 inç LCD ekranla gelen Poco C50, gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alıyor.

2GB ve 3GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle gelen telefon, 32 GB depolama alanı sunuyor.

Poco C50'nin arka panelinde 8 ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Akıllı telefon 10W şarj destekli 5.000 mAh bataryayla satışa sunulacak.

Akıllı telefonun 2 GB RAM + 32 GB depolama alanı ile donatılan temel sürümü 78 dolara, 3 GB RAM + 32 GB hafızalı versiyonu 88 dolara satılacak.

