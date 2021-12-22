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- 78 dolarlık telefon Philips PH1 tanıtıldı: İşte özellikleri
78 dolarlık telefon Philips PH1 tanıtıldı: İşte özellikleri
Philips, giriş seviyesi pazarda iddialı olan PH1 akıllı telefonunu duyurdu. 78 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken telefonun özelliklerini derledik.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 09:31
Üst segment akıllı telefonların oldukça pahalı olması, üreticileri giriş ve orta segmente yönlendiriyor.
Çinli üreticiler henüz ortada yokken telefonlarıyla adından söz ettiren Philips, aralık ayında Çin'de ikinci akıllı telefonunu duyurdu.
Philips PH1 adındaki akıllı telefon modeli, giriş seviyesine hitap eden düşük donanım özellikleriyle geliyor.
PHILIPS PH1 ÖZELLİKLERİ
6.5 inçlik HD+ ekrana sahip Philips PH1, Unisoc Tiger T310 işlemcisinden güç alıyor. 4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip telefonda 13MP+2MP arka kamera ve 5MP ön kamera yer alıyor.
4700mAh batarya kapasitesine sahip Philips PH1'in satış fiyatı ise şu şekilde açıklandı:
- 4GB RAM / 32GB depolama sürümü – 78 dolar
- 4GB RAM /128GB depolama sürümü – 120 dolar