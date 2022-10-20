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    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

    SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlatırken yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı, 3 bin 500’ü aştı.
    • 20.10.2022 - 19:56
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    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

    ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

    ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılan Starlink uyduları, yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaşırken SpaceX, bu yıl 46’ncı şu ana kadar ise 63’üncü Starlink misyonunu tamamladı.

    Uydu sayısı 3 bin 500’ü geçti

    İHA'nın haberine göre; son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.

    Falcon 9 roketi iniş yaptı

    Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya’ya geri dönerek Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.

    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı #1

    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı #2


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