82 ülkeden 500 milyon Facebook kullanıcı verisi çalındı

Bir hacker, Türkiye de dahil 82 ülkeden çalınan 500 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri, internette satışa çıkardı.

Yıllardır kullanıcı gizliliği sorunlarıyla boğuşan ve bu nedenle milyonlarca dolarlık cezalar ödemek zorunda kalan Facebook, hackerların yine hedef noktası haline geldi.

HackRead tarafından aktarılan bilgilere göre; bir bilgisayar korsanı, 500 milyon kullanıcı verisini içeren bir Facebook veritabanını, 30 bin dolara internet üzerinden satışa çıkardı.

YAKLAŞIK 20 MİLYON TÜRK KULLANICI DA VAR

500 milyon kullanıcı bilgisini içeren veritabanında, ülkemiz de dahil toplamda 82 farklı ülkedeki Facebook kullanıcılarının kişisel verileri bulunuyor.

Türkiye'den toplamda 19 milyon 500 bin kişinin verileri de bu veritabanında yer alıyor.

15 Mayıs'ta satışa çıkan veriler, Kasım 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanan kullanıcı bilgilerini içeriyor.

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLER VAR

Hackerlar tarafından çalınan kullanıcı bilgileri arasında isim, cinsiyet, konum, şehir, meslek, medeni hal, cep telefonu numarası ve e-posta adresi gibi bilgiler yer alıyor.

VERİLER BAŞKA FİRMADAN ALINDI İDDİALARI VAR

Bazı iddialara göre söz konusu 500 milyon kullanıcı verisi, Facebook'un sunucu hatası nedeniyle ele geçirildi. Ancak bazı iddialar ise, hackerların bu verileri başka bir pazarlama firmasından satın aldığı yönünde.

Konuyla ilgili Facebook tarafından, henüz bir açıklama yapılmış değil.