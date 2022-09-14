Opel modellerinde eylül kampanyaları

Opel Türkiye, eylül ayında hem binek hem de ticari araç modellerinde özel satın alma seçenekleri sunuyor.

Opel, eylül ayında da binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçeneklerini hayata geçirdi.

Opel tarafından paylaşılanlara göre Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Grandland

Opel Grandland, 150 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 110 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 776 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel Crossland

Crossland, 75 bin TL için, 15 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Corsa

Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 55 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 75 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.