Huawei Mate 40 Pro+, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Huawei Mate 40 Pro+, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Huawei Mate 40 Pro+, tanıtılmasından kısa bir süre sonra DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturdu. İşte Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri ve fiyatı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni üst seviye modelleri Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerini ekim ayında resmi olarak tanıtmıştı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Huawei Mate 40 Pro modelini 136 puanla zirveye yerleştirmişti.

ZİRVE YİNE DEĞİŞTİ

Yapılan değerlendirme sonunda Huawei Mate 40 Pro+, 139 puan alarak Pro modelini geçmeyi başardı ve en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

DxoMark, çoğu koşulda telefonun çektiği fotoğraflardaki ayrıntının mükemmel olduğu, hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yaptığı ve ultra geniş kameranın detay seviyesinin etkileyici olduğu bilgisine yer verdi.

HUAWEI MATE 40 PRO+ ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 40 Pro+ serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. 6,76 inç 2772×1344 piksel 120 Hz OLED ekrana sahip telefon, tam 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor.

Telefonun arka kısmında 50 megapiksel f/1.9 + 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera bizleri karşılıyor.

HUAWEI MATE 40 PRO+ FİYATI

66W hızlı şarj destekli 4400 mAh batarya ile gelen Huawei Mate 40 Pro+, 1.399 euroluk bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip 15 telefon ise şu şekilde: