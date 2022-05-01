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    Hindistan, Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

    Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koyduğunu duyurdu.
    • 01.05.2022 - 09:03
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    Hindistan, Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

    Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koyduklarını açıkladı.

    AA'da yer alan habere göre, Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el konulduğu doğrulandı.

    El koyma kararı, şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

    Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı tespit edilmişti.

    Xiaomi'den açıklama

    Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

    Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

    xiaomi


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