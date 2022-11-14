Nokia, yeni Android TV cihazını tanıttı

Nokia, standart televizyonları akıllı hale getiren Android TV cihazının tanıtımını yaptı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon, kulaklık ve laptop derken, şimdi de Android TV cihazlarını piyasaya sürmeye başladı.

Geçtiğimiz yıllarda ilk Android TV cihazı Streaming Box 8000’i tanıtan Nokia, şimdi de yeni Streaming Box 8010 modelini duyurdu.

Nokia Streaming Box 8010 neler sunuyor

Nokia Streaming Box 8010, önceki nesle göre çok daha iddialı bir donanım ile geliyor. Yeni cihazda; Amlogic S905X4-K işlemci, 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G31 MP2 grafik birimi bulunuyor.

4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ise daha fazla uygulama kurulabilmesine olanak tanıyan Nokia Streaming Box 8010, 4K 60fps destekliyor.

USB 2.0 Tip-A, USB 3.0 Tip-B, USB Tip-C ve Ethernet girişlerine de ev sahipliği yapan Android cihazı, 129 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.