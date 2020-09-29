Huawei kurucusunun kızı yeniden hakim karşısına çıktı

Huawei kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin mali işler direktörü (CFO) Meng Wanzhou, Kanada'da yargılandı.

Çin’in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei’nin sahibinin kızı ve şirketin mali işler müdürü Meng Wanzhou, yeniden hakim karşısına çıktı.

Vancouver şehrinde gerçekleşen duruşmada mahkeme, Wanzhou'nun ABD’ye iade davasının devam etmesi yönünde karar verdi.

Hakim Heather Holmes, Wanzhou'nun işlediği iddia edilen suçun özünün dolandırıcılık olduğunu hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin mali işler direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanmış ve 2018 yılında Kanada'da tutuklanmıştı.

Davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Wanzhou'nun ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, Meng Wanzhou'yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

ÇİN, KANADA'YA KARŞILIK VERDİ

Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamış ve Kanada'ya karşılık vermişti.

Çin, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak, aynı günlerde hakkında idam kararı vermişti.