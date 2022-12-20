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    WhatsApp'ta silinen mesajlar geri gelecek

    WhatsApp, sadece kendinizden sildiğiniz mesajları geri almanızı sağlayacak bir özelliği kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:50
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    WhatsApp'ta silinen mesajlar geri gelecek

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    "Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak şirket, şimdi de silinen mesajları kurtarmaya izin verecek.

    WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

    Uygulamada yer alan ‘Benden Sil’ ve ‘Herkesten Sil’ gibi özellikler sayesinde, bir mesajı kendimizden veya karşı taraftan silebiliyoruz.

    Yeni özellik, kullanıcıların ‘Benden Sil’ seçeneği ile sildiği mesajları geri alabilmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, yanlışlıkla silinen mesajlar geri getirilebilecek.

    whatsapp

    Silme işlemini geri alan yeni özellik, Android ve iOS kullanıcılarına şimdiden sunulmaya başlandı. WhatsApp, kullanıcılara 5 saniye boyunca işlemi geri alma olanağı tanıyor.


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