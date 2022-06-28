Petrol
113.24
2.04%
Euro
17.6189
0.53%
Dolar
16.65
0.75%
Altın
975.26
0.66%
Borsa
2548
0.75%
Bitcoin
352.187
-1.89%
BTXN Coin
7.03
-1.67%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    9 dakikada tam şarj: Akıllı telefonlar için 240W hızlı şarj adaptörü geliştiriliyor

    9 dakikada tam şarj: Akıllı telefonlar için 240W hızlı şarj adaptörü geliştiriliyor

    İsmi belirtilmeyen Çinli bir şirketin, 240W hızlı şarj adaptörü geliştirdiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

    Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

    Daha önce Çinli akıllı telefon üreticileri, 200W güce kadar hızlı şarj teknolojileriyle karşımıza çıkmıştı. Ancak şimdi çıta daha da yukarılara çıkacak.

    9 dakikada tam şarj: Akıllı telefonlar için 240W hızlı şarj adaptörü geliştiriliyor #1

    204W hızlı şarj teknolojisi geliştiriliyor

    Digital Chat Station bugün, Çinli bir akıllı telefon geliştiricinin 240W hızlı şarj adaptörü üzerinde çalıştığını öne sürdü.

    Bildirilenlere göre 24V 10A gücünde 240W hızlı şarj desteği sunan yeni adaptör, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan 200W hızlardan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hızlar sunacak.

    Bununla birlikte 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 9 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebilecek.

    Geliştiren şirketin, bu yılın başlarında 240W SuperVook hızlı şarj konseptini sergileyen OPPO olabileceği düşünülüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Aile Desteği Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
    Yaşam

    Aile Desteği Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    Türkiye 30 sporcuyla 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
    Milli Takımlar

    Türkiye 30 sporcuyla 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir