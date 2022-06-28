9 dakikada tam şarj: Akıllı telefonlar için 240W hızlı şarj adaptörü geliştiriliyor

İsmi belirtilmeyen Çinli bir şirketin, 240W hızlı şarj adaptörü geliştirdiği ortaya çıktı.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

Daha önce Çinli akıllı telefon üreticileri, 200W güce kadar hızlı şarj teknolojileriyle karşımıza çıkmıştı. Ancak şimdi çıta daha da yukarılara çıkacak.

204W hızlı şarj teknolojisi geliştiriliyor

Digital Chat Station bugün, Çinli bir akıllı telefon geliştiricinin 240W hızlı şarj adaptörü üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bildirilenlere göre 24V 10A gücünde 240W hızlı şarj desteği sunan yeni adaptör, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan 200W hızlardan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hızlar sunacak.

Bununla birlikte 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 9 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebilecek.

Geliştiren şirketin, bu yılın başlarında 240W SuperVook hızlı şarj konseptini sergileyen OPPO olabileceği düşünülüyor.