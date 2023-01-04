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    90 dolarlık Samsung Galaxy F04 tanıtıldı

    Samsung, bütçe dostu yeni telefonu Galaxy F04'ü tanıttı. 90 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken telefonun özelliklerini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 14:28
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    90 dolarlık Samsung Galaxy F04 tanıtıldı

    Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı modelleriyle müşteri çekmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 100 dolarlık Redmi 12C modelini tanıtmıştı. Benzer bir adım Samsung'dan geldi.

    Samsung, Hindistan'da Galaxy F04 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 90 dolardan satışa çıkacak telefon resmi olarak tanıtıldı.

    Samsung Galaxy F04 özellikleri

    6.5 inç büyüklüğünde ve 1600x720 piksel çözünürlüğünde HD+ IPS ekrana sahip Galaxy F04, MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alıyor.

    4GB RAM (yazılımla 8GB) ve 128GB'a kadar depolama alanına sahip telefonun arka kısmında 13MP ve 2MP'lik çift kamera, ön kısmında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

    İlk olarak Hindistan pazarında piyasaya sürülecek bütçe odaklı modelin, küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

    samsung


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