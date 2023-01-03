95 dolarlık Samsung Galaxy F04 yakında geliyor

Samsung, yakında Galaxy F04 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonda 8GB RAM yer alacak.

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı modelleriyle müşteri çekmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 100 dolarlık Redmi 12C modelini tanıtmıştı. Benzer bir adım Samsung'dan geldi.

Samsung, Hindistan'da Galaxy F04 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 95 dolardan satışa çıkacak telefonda 8GB RAM olması ise dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy F04 neler sunacak

Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz belli olmasa da doğruluğu yüksek bazı sızıntılar var. Buna göre, telefonda 6.5 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran yer alacak.

5 megapiksel ön kamera ve 5.000 mAh batarya olacağı da gelen bilgiler arasında. Galaxy F04'ün, kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.