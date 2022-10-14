Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında

Elon Musk'ın, 44 milyar dolar değerindeki Twitter satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin incelemesi altında olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

Yetkililer Elon Musk'ı inceleme altına aldı

Twitter, mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürüttüğünü söyledi.

Belgelerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli." ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteledi ve "Asıl federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri." dedi.