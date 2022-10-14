Petrol
93.46
-1.17%
Euro
18.098
-0.26%
Dolar
18.5869
0.25%
Altın
991.15
-0.33%
Borsa
3628
2.10%
Bitcoin
369.340
4.37%
BTXN Coin
8.38
3.32%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında

    Elon Musk'ın, 44 milyar dolar değerindeki Twitter satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin incelemesi altında olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Yetkililer Elon Musk'ı inceleme altına aldı

    Twitter, mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürüttüğünü söyledi.

    Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında #1

    Belgelerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

    Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli." ifadesi yer aldı.

    Musk'ın avukatı Alex Spiro, Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteledi ve "Asıl federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri." dedi.


    Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland'dan müthiş gol
    Dünyadan futbol

    Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland'dan müthiş gol

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!
    Yaşam

    13 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 150 milyonluk büyük ikramiye devretti!

    Valerien Ismael, Trabzon maçında 3'lü savunmayı düşünüyor
    Futbol

    Valerien Ismael, Trabzon maçında 3'lü savunmayı düşünüyor

    Görüş Bildir