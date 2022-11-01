Samsung, akıllı telefon satış hedefini düşürdü

Samsung, 2023 yılı için açıkladığı rakam ile akıllı telefon pazarında hedef küçülttü.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları ve dünya genelindeki yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

Samsung hedef düşürdü

Güney Kore'den gelen yeni bir habere göre Samsung, 2023'te 270 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefi belirledi. Daha önce ise bu hedef 300 milyon olarak açıklanmıştı.

Samsung'un bu sene için planladığı 334 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefi ise 264 milyona kadar düştü.

Samsung'un, katlanabilir telefonların yıllık sevkiyat payını artırmaya karar verdiği de söyleniyor. Şirket, 60 milyondan fazla Galaxy S ve Galaxy Z serisi cihaz satmayı hedefliyor.

Samsung'un ayrıca üst seviye Galaxy S serisi telefonların payını yüzde 50'den fazla artırdığı söyleniyor. Galaxy A ve Galaxy M serisindeki modeller ise yaklaşık 210 milyonla satışlara katkıda bulunacak.