Google'ın katlanabilir telefonu yine ertelendi

Google, katlanabilir telefon modeli Pixel Fold'un piyasaya çıkış tarihini yeniden ertelemek zorunda kaldı.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyordu. Hatta Google Pixel Fold adındaki telefonun 2022'de tanıtılacağı söyleniyordu.

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un piyasaya çıkış tarihi, daha sonra 2023'ün ilk çeyreği olarak belirlenmişti. Ancak yine bir erteleme kararı geldi.

Google Pixel Fold yine ertelendi

Google, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Pixel katlanabilir telefonun seri üretimine başlamayı planlıyor. Rapora göre, telefonun ilk çeyrekte çıkış yapma şansı yok.

Samsung’un, bu telefon için ekran üretimini en erken temmuz-ağustos diliminde yapması bekleniyor. Bu nedenle telefon, 2023'ün ilk aylarına yetişmeyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aynı zaman diliminde Galaxy Z Fold5 katlanabilir telefonunu piyasaya sürecek. Bu nedenle Google, Samsung ile ciddi bir rekabete girecek.

Google Pixel Fold özellikleri

Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un iç ve dış ekranları, Samsung tarafından üretilecek.

Paylaşılan Geekbench verilerine göre Google Pixel Fold, Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye, 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.

Geekbench testlerinde Google Pixel Fold, tek çekirdekte 1047, çoklu çekirdekte ise 3257 puan aldı. Bu skorlar, aynı testlerde 1524 ve 4597 puan alan Snapdragon 8 Gen 2 karşısında biraz düşük kalıyor.

Google Pixel Fold fiyatı

Analistlere göre Pixel Fold, 2023'ün Mayıs ayında 1.799 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.