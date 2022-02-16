AB, 6 milyar euroluk projeyle uzay yarışına katılıyor

Avrupa Birliği, uzaydaki yarışa 6 milyar euroluk projeyle dahil olacağını duyurdu.

Son zamanlarda başta ABD ve Çin olmak üzere birçok ülke, uzayda söz sahibi olabilmek için dev yatırımlar yapıyor ve yeni uydular fırlatıyor. Avrupa Birliği (AB), uzaydaki yarışa 6 milyar euroluk projeyle dahil olacağını duyurdu.

AB, iç iletişimin güvenliğini sağlamak için 6 milyar euro değerinde "alçak yer yörüngesi" uydu sistemi projesini resmen açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, projenin 2.4 milyarının AB bütçesinden, kalanının AB ülkelerinden karşılanacağı belirtildi.

ÜLKELERİN İLETİŞİMİ VE GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

AB ülkelerinin dünya çapında güvenli, uygun maliyetli uydu telekomünikasyon hizmetlerine kesintisiz, uzun vadeli erişim sağlamayı hedefleyen proje, üye ülkelerin güvenliği ve savunması için gerekli olan kritik altyapının korunmasına ve gözetimine katkıda bulunacak.

Böylece AB'nin Afrika ve Kuzey Kutbu olmak üzere Birlik için stratejik öneme sahip bölgelerle de kesintisiz bağlantısının sağlanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Projenin diğer ayağının da uzay trafiği yönetimine ayrıldığı kaydedildi. Bu alanda en önde gelen yatırımcının ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk olduğu biliniyor.