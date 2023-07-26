AB açıkladı! Her 60 kilometrede hızlı şarj istasyonu kurulacak Avrupa Birliği, elektrikli otomobiller için Avrupa çapında her 60 kilometrede hızlı şarj istasyonu şartı koşan yeni yasayı kabul etti.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) kurumları, birkaç ay önce elektrikli otomobillere daha fazla şarj istasyonu kurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Buna göre, gelecek yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlı araçlar için daha fazla şarj ve dolum istasyonu kurulacak.

Alternatif yakıt dolum sistemlerinin AB genelinde uyumlu çalışması sağlanacak. Araba ve kamyonlar için alternatif yakıtlara yönelik altyapının konuşlandırılması konusunda ülkelere zorunlu hedefler getirilecek.

Her 60 kilometrede şarj istasyonu

Ana yollarda 2026'ya kadar elektrikli arabalar için 400 kilovatsaat (kWh) çıkışa sahip şarj istasyonlarının her 60 kilometrede bir konuşlandırılması gerekecek.

Bu şarj istasyonlarındaki güç çıkışının 2028 yılına kadar 600 kilovatsaate çıkması gerekecek.

Ana yolların yarısında 2028'e kadar her 120 kilometrede bir kamyon ve otobüslere yönelik elektrikli şarj istasyonu yer alacak.

Bu istasyonların çıkış gücü 1.400 kilovatsaat ila 2 bin 800 kilovatsaat arasında olacak. Ayrıca, 2031’e kadar en az her 200 kilometrede bir hidrojen yakıt ikmal istasyonu kurulacak.

Yeni yasa onaylandı

Yukarıda verdiğimiz bilgileri içere yasa, AB tarafından resmen onaylandı.

Yeni düzenleme, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030'dan önce (1990 seviyelerine kıyasla) yüzde 55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan "Fit for 55" girişim paketinin bir parçası.

AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 25'inden ulaşımın sorumlu olduğu ve bunun da yüzde 71'inin otomobillerden kaynaklandığı belirtiliyor.