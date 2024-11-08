AB, akıllı telefon camı pazarındaki haksız rekabet nedeniyle Corning'i soruşturuyor

Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu, Corning'in akıllı telefon üreticileriyle yaptığı anlaşmalarda, üreticilerin neredeyse tüm alkali-AS cam ihtiyaçlarını Corning'den karşılamalarını şart koştuğunu ve bunun karşılığında indirimler sunduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, üreticilerin diğer cam üreticilerinden aldıkları teklifleri Corning'e bildirmeleri ve Corning'in daha iyi bir fiyat sunmaması durumunda bu teklifleri kabul etmemeleri gerekiyor.

Corning'in ham cam işleyicileriyle yaptığı anlaşmalarda da benzer bir durum söz konusu. Bu anlaşmalar, işleyicilerin cam ihtiyaçlarını sadece Corning'den karşılamalarını ve Corning'in patentlerine itiraz etmemelerini öngörüyor.

Avrupa Komisyonu Rekabet Politikasından Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, cep telefonu ekranlarını korumak için kullanılan camın üretiminde güçlü rekabetin düşük fiyatlar ve yüksek kaliteli cam sağlamak için çok önemli olduğunu vurguluyor.

Corning'in rekabeti engelleme girişimlerinin, tüketicileri daha ucuz ve daha dayanıklı camdan mahrum bırakabileceği belirtiliyor.

CORNING'İN PAZAR HAKİMİYETİ

Corning, Gorilla Glass ile akıllı telefon camı pazarında önemli bir konuma sahip. Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin ürettiği birçok akıllı telefon modelinde Gorilla Glass kullanılıyor.

Corning'in pazar hakimiyeti ve rekabeti engelleme girişimleri, AB'nin dikkatini çekmiş durumda.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Avrupa Komisyonu, Corning hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın ne kadar süreceği henüz belli değil.

Corning, AB rekabet kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa, küresel gelirinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabilir.