AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar euro destek verecek Avrupa Birliği, Almanya'da yeni çip üretim tesisi kurulumuna 5 milyar euroluk kamu desteği sağlanmasını onayladı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın yarı iletken üretim kapasitesini artırma hedefini desteklemek amacıyla büyük bir adım attı.

AB Komisyonu, Almanya'nın Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (ESMC) Dresden'de kuracağı yeni çip üretim tesisine 5 milyar euroluk kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

ORTAKLAR ARASINDA TSMC DE VAR

ESMC'nin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP arasında ortak girişim olduğu aktarılan açıklamada, 5 milyar euroluk desteklemenin Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendireceği, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni kurulacak çip fabrikasının otomotiv ve endüstriyel uygulamalara yönelik talebi karşılamayı amaçladığına dikkat çekilerek, tesisin yüksek performanslı çipleri büyük ölçekte üreteceğine vurgu yapıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dresden'deki yeni ESMC çip fabrikası, Avrupa'nın, küresel inovasyon merkezi olduğunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

11 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Söz konusu yatırımın Avrupa'yı teknoloji alanında güçlendireceğine ve 11 bin yeni istihdam sağlayacağına işaret eden von der Leyen, bu nedenle projeye 5 milyar euroluk kamu desteği sağlanmasını onayladıklarını belirtti.