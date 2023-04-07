AB, çip çalışmaları için 43 milyar euro bütçe ayırdı Çip üretiminde ABD ve Çin bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği, 43 milyar euroluk yatırım yapacak.

ensonhaber.com Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor. Zayıflayan tüketim talebi elektronikte yaşanan çip krizini hafifletmeye başladı. Ancak, elektrikli araçlara geçiş nedeniyle otomotiv endüstrisine yönelik çip ihtiyacı giderek artıyor. Çip krizinin bir çok üretim hattında aksamaya yol açmasının ardından gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırdı. AB, 43 milyar euro ayırdı Çip üretiminde ABD ve Çin bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği, 43 milyar euroluk yatırım yapacak. İlk etapta, sadece gelişmiş yonga tesisleri için bütçe ayrılması gündemde. 43 milyar euroluk paket ile Avrupa’nın yonga üretiminin 10 yıl içerisinde ikiye katlanarak yüzde 10 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.