AB, dijital platform çalışanlarını işçi sayacak AB üyesi ülkeler dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişileri işçi statüsüne almaya hazırlanıyor.

AA

AB üyesi ülkeler, dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişileri işçi statüsüne almaya hazırlanırken, sürücü ve kurye gibi tek bir platforma hizmet veren kişilere de yasal haklar verilecek.

Böylece platform çalışanları, bulundukları ülkedeki işçi haklarına sahip olabilecek. Türkiye'de bu uygulama esnaf kurye olarak biliniyor.

Bir dijital platformun işveren olup olmadığı kontrol kriterleri listesiyle belirlenecek.

Çalışanların performansını elektronik olarak denetlemek, çalışma saatlerini seçme imkanlarını kısıtlamak, iş reddini önlemek, üçüncü şahıslar adına çalışmayı engellemek, ücrete üst sınır getirmek, görünüm veya davranış kuralları koymak ve çalışanın taşeron kullanmasını kısıtlamak kriterler listesinde yer alacak.

Kriterden en az 3'ünün karşılanması halinde bu kişiler, yasal olarak serbest çalışan yerine platform çalışanı olarak kabul edilecek.

Platform çalışanı olarak sınıflandırılanlara bulundukları ülkedeki işçilere yönelik ücret ve toplu iş sözleşmesi gibi çeşitli haklar tanınacak.

28 milyondan fazla insan var

AB ülkelerinde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla sürücü veya kurye gibi farklı işlerde çalışan 28 milyondan fazla kişi bulunuyor.