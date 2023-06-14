AB, Google'ı reklamlarda rekabet kurallarını ihlal etmekle suçluyor Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'ı dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli Google'a reklam teknolojilerinin birlik rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti.

Komisyon, Google'a çevrimiçi reklamcılık teknolojisindeki suistimallerine yönelik iddiaları içeren resmi bildirim gönderdi.

AB'den yapılan açıklamada, Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin kendi sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığı belirtildi.

Google, hizmetlerinin bir kısmını elden çıkarabilir

Açıklamada, komisyon ön görüşünün rekabet endişelerini gidermek için Google hizmetlerinin bir kısmının zorunlu olarak elden çıkarılması olduğuna işaret edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.