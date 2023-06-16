AB, iç ağlarında Huawei ve ZTE'yi yasaklıyor Avrupa Birliği (AB), kendi iç telekomünikasyon ağlarında Çin şirketleri Huawei ve ZTE'yi yasaklayacak.

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Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, şimdi de Avrupa Birliği'nin gündeminde.

Avrupa Birliği, kendi iç telekomünikasyon ağlarında Çin şirketleri Huawei ve ZTE'yi yasaklayacak.

AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, siber güvenlik ve 5G ağları konusunda açıklamalarda bulundu.

5G ağ güvenliğinin Avrupa için çok önemli olduğunu belirten Breton, bu ağların enerji, ulaşım, sağlık, finans ile bunlara bağlı bütün sektörler için kritik altyapılar olduğunu anlattı.

Huawei ve ZTE'ye yasak

Breton, Komisyonun üye ülkelerin Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarından kısıtlama veya tamamen hariç tutma kararını haklı ve uygun bulduğunu anlattı.

Breton, 5G ağlarında yüksek riskli tedarikçileri değiştirme kararlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.