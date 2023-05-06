AB Starlink'e rakip oluyor! Yeni uydular fırlatılacak Avrupa Birliği ve Avrupa'nın önde gelen uydu ve havacılık şirketleri, Starlink'e rakip olmak için güçlerini birleştirdi.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

AB, Starlink'e rakip olacak

Avrupa Birliği ve Avrupa'nın önde gelen uydu ve havacılık şirketleri, Starlink'e rakip olmak için güçlerini birleştirdi.

Avrupa'nın önde gelen uydu ve havacılık şirketleri, Avrupa Birliği'nin IRIS² olarak bilinen uydu projesi için bir araya geldi.

Airbus Defence and Space, Eutelsat, SES ve Thales Alenia Space gibi dev isimlerin yer aldığı yeni proje; devlet kurumlarına, işletmelere ve AB'de internet erişimi bulunmayan bölgelere yüksek hızlı internet vadediyor.

IRIS² uyduları, önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak ve 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşacak.