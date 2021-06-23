AB: YouTube telif hakkı ihlallerinden sorumlu değil

AB: YouTube telif hakkı ihlallerinden sorumlu değil

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, YouTube ve diğer çevrimiçi platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığına hükmetti.

Bir müzik yapımcısı, 2008 yılında telif haklarına sahip olduğu albümlerin YouTube’da yayımlanması nedeniyle Almanya'da hukuki süreç başlatmıştı. Alman mahkemesi ise davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, müzik yapımcısının YouTube'a karşı açtığı davayı karara bağladı.

KARAR YOUTUBE LEHİNE

Mahkeme, YouTube ve diğer çevrimiçi platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığına karar verdi.

Kararda, platformların söz konusu yasa dışı içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için hızlı biçimde harekete geçmesi gerektiği kaydedilerek, söz konusu platformların telif hakkı ihalelerini önlemeye yönelik uygun teknolojik araçları kullanmaması durumunda ise sorumlu olabilecekleri ifade edildi.