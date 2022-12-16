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    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi

    ABD yönetimi, Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla 36 Çinli şirketi kara listeye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 13:52
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    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi

    ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

    Öte yandan ABD, Çinli markaların ABD teknolojilerini kullanmasını engellemeye devam ediyor.

    32 Çinli şirket daha kara listede

    AA'nın haberine göre ABD yönetimi, Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla 36 Çinli şirketi kara listeye aldı.

    ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 36 Çinli şirkete Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı aktarıldı.

    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi #1

    Çip üreticisi YMTC ile yapay zeka çip endüstrisindeki 21 büyük Çinli firma da ABD'nin kara listeye eklediği şirketler arasında yer aldı.

    Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin, Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi işlem ve diğer güçlü, ticari olarak mevcut teknolojilerden yararlanma kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayarak, ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik attıkları adımları ilerlettiklerini bildirdi.


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